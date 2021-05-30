Стачком ОАО «Беларуськалий» сообщил о гибели рабочего в шахте 30.05.2021, 14:49

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ЧП произошло на глубине 620 метров.

Стачком ОАО «Беларуськалий» сообщает о несчастном случае со смертельным исходом на предприятии

В 12.34 от диспетчера ОАО «Беларуськалий» поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3-м рудоуправлении.

«На горизонте -620 метров, ПГУ №9, лава №9 был смертельно травмирован секцией крепи к забойному конвейеру машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения. Создается комиссия по расследованию несчастного случая», — говорится в сообщении.

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