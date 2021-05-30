«Представилась сотрудницей известного гипермаркета»: мошенники применяют новые схемы для «развода» белорусов 6 30.05.2021, 15:12

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В Борисове у женщины со счета сняли 3500 рублей.

В Следственном комитете рассказали, что в Борисове у 40-летней женщины со счет сняли 3500 рублей. Звонившая девушка представилась сотрудницей известного-гипермаркета, пишет

- В понедельник, 17 мая, 40-летней борисовчанке в приложении Viber позвонила девушка, которая представилась сотрудницей одного из известных онлайн-гипермаркетов. Она попросила подтвердить оплату доставки мобильного телефона. Женщина ответила, что не заказывала технику.

«Сотрудница магазина» ответила, что свяжет ее со службой техподдержки. Женщине вновь перезвонила та же самая девушка, но уже с другого номера. Она попросила скачать на мобильный телефон приложение удаленного доступа к рабочему столу устройства, открыть его и продиктовать удаленный адрес и пароль, чтобы активировать приложение, - прокомментировали в СК.

В ведомстве добавили, что борисовчанка все так и сделала. После этого со счета пропали 3500 рублей.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 – Хищение денежных средств путем несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием компьютерной техники. Потерпевшая была допрошена, был осмотрен ее мобильный телефон, - отметили в Следственном комитете.

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