Кого выбрать — Стивена Сигала или Жерара Депардье? 9 Георгий Янс, «Эхо Москвы»

30.05.2021, 15:19

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Главное достоинство обоих кандидатов – незнание русского языка.

Не может не радовать очень жизнеутверждающая новость о том, что российский гражданин, американский актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». И не просто вступил (мы много куда вступали и наступали) в партию, а уже написал законопроект по экологии. Законопроект предполагает ужесточение ответственности за экологические преступления. В полку защитников трудового народа прибыло.

Как жителя Одинцовского района, не может не радовать тот факт, что еще один земляк занялся политической деятельностью. Символично, что Сигал имеет жилье в шаговой доступности от другого земляка Владимира Путина.

«Принять в члены Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Сигала Стивена Фредерика, проживающего на территории Одинцовского городского округа Московской области, и поставить на партийный учет в местное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Одинцовском городском округе Московской области».

В то же время это удар по престижу КПРФ. Она теперь однозначно отстает от «справоросов» в борьбе за интересы трудового народа. Ей срочно нужен «звездный» член партии. Думаю, коммунистам необходимо звать в партию другого российского гражданина французского актера Жерара Депардье. Депардье вполне может подготовить законопроект о борьбе с пьянством. Он очень хороший знаток в этом вопросе.

Следующий шаг этих партий – отправить Стивена Сигала с Жераром Депардье на выборы в Госдуму в Одинцовском избирательном округе. Такое развитие событий станет «взрывом мозга» для трудового народа. Так и видится «картина маслом». Три человека реально сражаются за депутатский мандат. Известный «в узких кругах» поющий патриот (не путать с «поющими трусами») из «Единой России» Денис Майданов, популярный в России «справорос» Стивен Сигал и всемирно известный актер коммунист Жерар Депардье. Не сомневаюсь, что явка на выборы резко повысится. Я, практически никогда не ходивший на выборы, обязательно пойду, чтобы выполнить свой гражданский долг. Проголосовать за достойного кандидата, который сможет защищать интересы трудового народа. Пока в раздумьях, кого выбрать. Стивена Сигала или Жерара Депардье.

Можно сделать конкурентными выборы и в Московскую областную Думу. Для этого следует пригласить российского гражданина профессионального боксера, экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Роя Джонса. Он пойдет на выборы как беспартийный кандидат. Какая может быть интрига. Олимпийский чемпионка Лариса Лазутина против олимпийского чемпиона Роя Джонса. Одно из главных достоинств Джонса заключается в том, что он почти коренной одинцовец. Наш земляк, как и Стивен Сигал.

Главное достоинство всех кандидатов – незнание русского языка. С одной стороны, у них не будет возможности нести депутатский бред. С другой, в наших представительных органах «молчание золото». Нужно только уметь правильно кнопку нажимать.

Нарисованная картина будущих выборов может показаться абсурдом. Но мы живем в то время, когда абсурд становится реальностью, а реальность абсурдом.

Георгий Янс, «Эхо Москвы»

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