В РФ выявили рекордное с середины марта количество инфицированных коронавирусом 30.05.2021, 16:03

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Фото: ТАСС

Сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией.

В России за последние сутки, по официальным данным, выявлено 9694 случая заболевания коронавирусной инфекций. Более трети новых случаев приходится на Москву. Это самый высокий суточный показатель с середины марта.

В Москве уже несколько недель количество инфицированных за сутки превышает две тысячи. Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал это "сезонным явлением", при этом высказал мнение, что число инфицированных выросло из-за длинных майских праздников.

"После майских праздников – это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней – пришли со всем этим", – сказал Собянин в интервью "Россия 24".

О майских "каникулах" с 1 по 10 мая распорядился президент России Владимир Путин, указывая на рекомендации специалистов: предполагалось, что выходные дни помогут сдержать распространение эпидемии. По официальной статистике почти никаких изменений после праздников не произошло, а в последние дни наметилась тенденция к росту числа зараженных.

Сейчас в России почти нет ограничительных мер в связи с эпидемией, сохраняется лишь масочный режим в общественных местах и ограничения массовых мероприятий.

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