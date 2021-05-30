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На еду приходится более 40% всех расходов белорусов

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  • 30.05.2021, 16:26
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На еду приходится более 40% всех расходов белорусов

Оплата услуг занимает 23,9%.

В первом квартале 2021 года белорусы больше всего тратились на питание (41,9%). Еще 35,1% — покупка непродовольственных товаров. Оплата услуг занимает — 23,9%, передает euroradio.fm.

В среднем домашнее хозяйство тратит 1400,1 рубля в месяц. Их них 1049,2 рубля (74,9%) — потребительские нужды. Под домашним хозяйством Белстат понимает людей, которые живут вместе и ведут совместный быт, либо человека, который живет самостоятельно и обеспечивает себя всем необходимым.

Ресурсы, которыми располагают домохозяйства, в первом квартале составили 1538,3 рубля в месяц в городах и поселках городского типа, а в сельских населенных пунктах – 1248,3 рубля в месяц.

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