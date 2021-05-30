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В США скончался пятикратный лауреат «Грэмми» Би Джей Томас

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  • 30.05.2021, 16:28
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В США скончался пятикратный лауреат «Грэмми» Би Джей Томас

Ему было 78 лет.

В США в возрасте 78 лет скончался певец Би Джей Томас. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба музыканта в Twitter.

"С глубокой печалью мы подтверждаем кончину Би Джей Томаса", – отметили в твите.

Представители певца сообщили журналу Variety, что у него был рак легких в четвертой стадии. Томас скончался в своем доме в штате Техас 29 мая.

Известность к певцу пришла в 1970 году, когда он спел песню Raindrops Keep Fallin' on my Head, ставшую хитом. За свою карьеру Томас пять раз получил премии "Грэмми", продал 70 миллионов альбомов по всему миру.

Томас исполнял песни в стиле поп, кантри, рок, а также современную христианскую музыку.

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