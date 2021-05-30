В Минске почтили память жертв трагедии на Немиге 1 30.05.2021, 16:36

1,866

30 мая 1999 года случилась одна из страшнейших трагедий в жизни белорусской столицы.

30 мая 1999 г. случилась одна из страшнейших трагедий в жизни белорусской столицы: в подземном переходе в результате давки погибли 53 человека.

Сегодня минчане приходят на место трагедии, чтобы почтить память погибших, сообщают «Минск-Новости».

Этим утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло поминальное богослужение, после чего состоялся крестный ход от храма до памятного знака у станции метро «Немига». Многие несли с собой портреты близких, ставших жертвами этой трагедии.

Минчане возлагают цветы в память о погибших на Немиге.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».