В Минске почтили память жертв трагедии на Немиге

В Минске почтили память жертв трагедии на Немиге1
- 30.05.2021, 16:36
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30 мая 1999 года случилась одна из страшнейших трагедий в жизни белорусской столицы.
30 мая 1999 г. случилась одна из страшнейших трагедий в жизни белорусской столицы: в подземном переходе в результате давки погибли 53 человека.
Сегодня минчане приходят на место трагедии, чтобы почтить память погибших, сообщают «Минск-Новости».
Этим утром в Свято-Духовом кафедральном соборе прошло поминальное богослужение, после чего состоялся крестный ход от храма до памятного знака у станции метро «Немига». Многие несли с собой портреты близких, ставших жертвами этой трагедии.
Минчане возлагают цветы в память о погибших на Немиге.