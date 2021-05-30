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Илон Маск показал космический корабль для полета на Марс

  • 30.05.2021, 16:47
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Илон Маск показал космический корабль для полета на Марс

Фотофакт.

Глава корпорации SpaceX Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию прототипа космического корабля Starship SN16. Аппарат высотой в 50 метров из нержавеющей стали находится в ангаре на территории объекта Starbase в Техасe.

Орбитальный корабль Starship SN16 будет использован для пилотируемого полета на Марс.

Напомним, что испытания прототипов кораблей Starship начались в январе 2020 года. Первые четыре испытания закончились взрывами, но в 6 мая 2021 года запуск прототипа SN15 прошел успешно.

Аппарат был запущен со стартового комплекса в районе Бока-Чика и поднялся на высоту около десяти километров. Затем произошло отключение одного из трех двигателей, после чего SN15 начал снижение и вертикально сел в положенной точке. Однако после приземления в основании прототипа произошло возгорание, но в течение нескольких минут пламя затухло и не привело к взрыву.

Первый испытательный полет на околоземной орбите состоится до конца года, а в 2024 году ожидается полет на Марс.

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