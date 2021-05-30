Во Франции провели экспериментальный концерт 30.05.2021, 17:05

В масках, но без дистанции.

В Париже 29 мая прошел экспертментальный концерт французской рок-группы Indochine и диджея Этьена де Креси. Об этом сообщает France 24.

Концерт провели, чтобы увидеть, насколько Франция готова к ослаблению карантина на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом. Зрители должны были носить маски и предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, но им не нужно было соблюдать социальную дистанцию.

На концерт пришло 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 49 лет без каких-либо факторов риска для здоровья. Еще 2,5 тыс. участников эксперимента остались дома в качестве контрольной группы.

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