Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС 3 30.05.2021, 17:16

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По ее мнению, ЕС должен изучить все виды санкций против режима Лукашенко.

Соответствующее заявление Ингрида Шимоните сделала в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

По ее мнению, ЕС должен изучить «все виды санкций» против властей Беларуси, включая возможные рестриктивные меры в отношении различных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам, а также участников строительства БелАЭС.

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