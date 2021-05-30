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Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС

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  • 30.05.2021, 17:16
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Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС

По ее мнению, ЕС должен изучить все виды санкций против режима Лукашенко.

Соответствующее заявление Ингрида Шимоните сделала в опубликованном в воскресенье интервью британской газете Financial Times.

По ее мнению, ЕС должен изучить «все виды санкций» против властей Беларуси, включая возможные рестриктивные меры в отношении различных секторов экономики и ограничение доступа к финансовым рынкам, а также участников строительства БелАЭС.

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