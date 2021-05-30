На «Беларуськалии» подтвердили смерть рабочего 1 30.05.2021, 17:30

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На руднике был смертельно травмирован бригадир.

На «Беларуськалии» подтвердили смерть рабочего.

По официальной информации, на руднике 3РУ в смену с 6:47 был смертельно травмирован бригадир Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения.

«Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Администрация Общества выражает глубокие соболезнования родным и близким», пишет пресс-служба «Беларуськалия».

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