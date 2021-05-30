Кадыров пообещал покинуть пост главы Чечни, если его 13-летнего сына побьет оппозиционный блогер
- 30.05.2021, 17:54
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Сын Кадырова бросил блогеру вызов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил своему 13-летнему сыну Адаму вызвать на поединок покинувшего Россию оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова и пообещал покинуть свой пост, если блогер победит. Об этом Кадыров заявил во время прямого эфира в Instagram, фрагмент видео 28 мая обнародовал на своем YouTube-канале сам Абдурахманов, передает gordonua.com.
На кадрах Рамзан Кадыров собирает со своей семьей клубнику и обсуждает заявления Абдурахманова, которые тот сделал о победах Адама в боях. Кадыров, в частности, говорит сыну, что один блогер назвал его "мешком" и рекомендует вызвать этого блогера на бой.
"Если тебя один на один побьет тот, кто называет тебя мешком, я напишу заявление и уйду с должности главы республики. Это его мечта и мы совершим его мечту", – сказал Кадыров.
Глава Чечни предложил сыну бросить блогеру вызов и Адам на камеру сказал: "Все, вызов брошен".
"Он (Абдурахманов) ведь говорит, что Чечня оккупирована, Кадыров продался из кадыровских детей никогда не получатся спортсмены", – отметил Кадыров и добавил, что если блогер победит его сына, то получить возможность "совершить революцию".
В ответ Абдурахманов заявил, что Рамзану Кадырову и его семейству, прежде чем вызывать его на бой, нужно "сразиться с лишним весом и привести себя в спортивную форму".
"Единственное состязание в котором вы можете меня победить – это поедание котлет. Тут у меня шансов нет. Но ни в одном спортивном состязании вы не устоите", – добавляет Абдурахманов.