Большинство немцев поддерживают ограничение канцлерского срока 3 30.05.2021, 18:33

На данный момент канцлер в Германии может быть переизбран на неопределенный срок.

Подавляющее большинство немцев выступает за ограничение срока пребывания политика на посту канцлера страны.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov для агентства DPA, сообщает "Европейская правда".

61% респондентов высказались за ограничение срока, а 24% - против. 15% отказались отвечать.

Канцлер может быть переизбран на неопределенный срок в Германии.

Канцлер Ангела Меркель собирается покинуть свой пост через 16 лет работы после национальных выборов в сентябре.

В прошлом Гельмут Коль также провел 16 лет на посту канцлера - он занимал пост с 1982 по 1998 год. Конрад Аденауэр занимал пост канцлера Западной Германии в течение 14 лет, с 1949 по 1963 год.

Опрос показал, что желание установить временные ограничения на пост канцлера было сильнейшим среди сторонников ультраправой Альтернативы для Германий, сторонники партии выразили 80% поддержали.

Самая слабая поддержка была среди правоцентристского блока Меркель ХДС/ХСС - всего 48%.

В опросе приняли участие 2085 человек в период с 21 по 24 мая 2021 года.

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