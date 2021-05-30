В Индии мужчина съел ядовитую змею, чтобы защитить себя от коронавируса 6 30.05.2021, 19:13

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Иллюстрационное фото

По словам мужчины, он и раньше ел змей, чтобы защититься от болезни.

Житель Индии по имени Вадивел снял на видео, как он есть змею, чтобы защититься от коронавируса. Об этом 28 мая сообщило издание India Today.

Вадивел рассказал, что поймал змею в поле и убил ее, прежде чем съесть. На видео видно, как Вадивел кусает змею и утверждает, что рептилия хороша для сдерживания COVID-19. По словам мужчины, он и раньше ел змей, чтобы защититься от болезни.

После того как ролик с поеданием змеи стал вирусным, экологи обратились в полицию, которая и задержали мужчину. Вадивела оштрафовали на 7500 рупий ($104) за преступление.

Полицейские рассказали изданию Times of India, что задержанный позже признался, что съесть змею его заставили другие мужчины, пока тот был пьян.

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