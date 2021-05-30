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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

  • 30.05.2021, 19:29
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В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим

СМИ называют его бывшим сотрудником МВД РФ.

В Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по прохожим, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным Baza, стрелок - бывший полицейский, который вооружён карабином «Сайга». Сообщается, что пострадали минимум два человека, один из них сотрудник Росгвардии, второй – ребёнок. Девочке пуля попала в живот.

«Стрелок запёрся в одной из квартир в доме на улице Бородина и продолжает отстреливаться из окна», - пишет издание.

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