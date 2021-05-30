The Guardian о смерти Витольда Ашурка: Это увидел весь мир 6 30.05.2021, 19:43

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Британское издание обращает внимание всего мира на ситуацию в Беларуси.

«Сотни пришли проститься с политзаключенным Витольдом Ашурком. Его хоронили под бело-красно-белым флагом, а местная милиция следила за прощальной церемонией, — пишет британское издание The Guardian. — После прошлогодних массовых демонстраций против режима Александра Лукашенко 50-летнего Витольда Ашурко осудили на пять лет колонии, где он провел меньше года. Когда тело политзаключенного вернули семье, его голова была полностью забинтована — был виден только рот, отметил друг семьи.

За месяц до своей смерти Витольд Ашурок рассказал, что политических заключенных заставляли носить желтые бирки, которые идентифицировали арестантов как экстремистов. Правительство опубликовало видео, на котором политзаключенный рухнул и ударился головой, якобы после чего в скором времени умер. Почему он упал, остается загадкой. Некоторые близкие считают, что его, возможно, избивали и пытали.

Международное внимание вернулось к Беларуси после принудительной остановки самолета и задержания Романа Протасевича. Но все это время в стране не прекращалось самое масштабное подавление инакомыслия со времен Советского Союза. В стране сотни политзаключенных, и продолжается оказываться беспрецедентное давление как на независимых журналистов, так и на активистов.

«Они нарушали закон до этого, они избивали людей, пытали на Окрестина в августе — я не вижу ничего особенного в инциденте с самолетом, просто здесь это увидел весь мир», — сказал белорусский журналист, попросивший не называть свое имя.

В статье также упоминаются разгром tut.By, суицид 17-летнего Дмитрия Стаховского, приговор к 18 годам колонии Денису Ураду.

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