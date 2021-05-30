NASA показало новый снимок центра Млечного Пути 2 30.05.2021, 20:14

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Его собрали из наблюдений за 20 лет.

Космическое агентство NASA 27 мая опубликовало новый снимок галактического центра Млечного Пути. Данные были получены космическим телескопом "Чандра" и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке, передает gordonua.com.

Это изображение охватывает более широкую плоскость галактики, чем опубликованные ранее снимки. Рентгеновские лучи, обнаруженные "Чандра", выделены оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, а данные с MeerKAT – сиреневым и серым.

В агентстве обратили внимание на одну из галактических нитей, изображенных на снимке. В ней переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она направлена перпендикулярно плоскости галактики, а ее длина составляет около 20 световых лет, в то время как ширина – всего одну сотую этого размера.

Как отметили в NASA, изучение этих нитей дает больше информации о галактических космических погодных явлениях. Космическая погода вызвана нестабильными явлениями, такими как взрывы сверхновых, близкими звездами, излучающими горячий газ, и выбросами вещества из регионов вблизи Стрельца A .

На сайте телескопа "Чандра" отмечается, что панорама галактики была составлена в результате 370 наблюдений в период с 1999 года по 2019-й.

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