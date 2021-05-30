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NASA показало новый снимок центра Млечного Пути

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  • 30.05.2021, 20:14
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NASA показало новый снимок центра Млечного Пути

Его собрали из наблюдений за 20 лет.

Космическое агентство NASA 27 мая опубликовало новый снимок галактического центра Млечного Пути. Данные были получены космическим телескопом "Чандра" и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке, передает gordonua.com.

Это изображение охватывает более широкую плоскость галактики, чем опубликованные ранее снимки. Рентгеновские лучи, обнаруженные "Чандра", выделены оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, а данные с MeerKAT – сиреневым и серым.

В агентстве обратили внимание на одну из галактических нитей, изображенных на снимке. В ней переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она направлена перпендикулярно плоскости галактики, а ее длина составляет около 20 световых лет, в то время как ширина – всего одну сотую этого размера.

Как отметили в NASA, изучение этих нитей дает больше информации о галактических космических погодных явлениях. Космическая погода вызвана нестабильными явлениями, такими как взрывы сверхновых, близкими звездами, излучающими горячий газ, и выбросами вещества из регионов вблизи Стрельца A .

На сайте телескопа "Чандра" отмечается, что панорама галактики была составлена в результате 370 наблюдений в период с 1999 года по 2019-й.

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