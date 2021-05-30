ВОЗ не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане 1 30.05.2021, 20:35

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США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.

Версия о том, что эпидемию коронавируса вызвала его утечка из китайской лаборатории в Ухане, не исключается Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом сказал председатель Глобальной сети оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дэйл Фишер в эфире BBC Radio 4, информирует The Guardian.

Он отметил, что расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса только началось.

Теория утечки из лаборатории не снята с повестки дня, но и не доказана, сказал он.

Ранее США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.

СМИ также сообщали, что разведка Великобритании считает правдоподобным, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии в Китае.

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