ВОЗ не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

ВОЗ не исключает версию об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане1
- 30.05.2021, 20:35
- 2,508
США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.
Версия о том, что эпидемию коронавируса вызвала его утечка из китайской лаборатории в Ухане, не исключается Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом сказал председатель Глобальной сети оповещения о вспышках заболеваний и реагирования на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дэйл Фишер в эфире BBC Radio 4, информирует The Guardian.
Он отметил, что расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса только началось.
Теория утечки из лаборатории не снята с повестки дня, но и не доказана, сказал он.
Ранее США и Великобритания призвали ВОЗ вернуться в Китай для поиска источника коронавируса.
СМИ также сообщали, что разведка Великобритании считает правдоподобным, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии в Китае.