На выезде из Беларуси – многокилометровые очереди грузовиков 1 30.05.2021, 20:50

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Больше всего очередь в «Каменном Логе», «Беняконях» и «Урбанах».

На выезде из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу скопились очереди из сотен грузовиков. Такая информация следует из данных Государственного пограничного комитета Беларуси.

По состоянию на 18:00 30 мая на выезд в Латвию в пункте пропуска «Григоровщина» очередь из более чем 310 грузовиков, в точке «Урбаны» — более 340. На выезд в Литву рекорд держит «Каменный Лог» — более 470 фур. Также высокая загрузка в «Котловке» (более 310) и «Беняконях» (более 360).

С Польшей ситуация чуть получше, хотя все относительно: в «Брузгах» более 200 грузовиков, в «Берестовице» — более 80, в «Козловичах» - более 120 грузовиков.

Также, судя по данным ресурса isokolka.eu, на въезд в Беларусь со стороны Польши тоже большие очереди: вчера водители грузовиков ждали регистрации в «Кузнице» по 16 часов.

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