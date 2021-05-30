Самолеты «Белавиа» начали облетать Украину 3 30.05.2021, 21:01

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Из-за облета Украины самолету приходится делать дозаправку.

Блокада транзита полетов Белавиа с 29 мая через территорию Украины привела к увеличению продолжительности рейсов авиакомпании Беларуси на 30 минут - 1,5 часа. Об этом сообщает Avianews.com.

Сообщается, что рейс B2 9214 Хургада-Минск облетал Украину через территорию России и из-за этого приземлился в Минске на час позже.

Рейс Белавиа B2 8922 из Шарм-эль-Шейха сделал промежуточную посадку в Анталье для дозаправки. Из-за облета Украины дальности самолета стало не хватать, чтобы добраться в Минск.

Еще один рейс Шарм-эль-Шейх-Минск B2 8196 Белавиа смог совершить облет Украины без дозаправки, поскольку его выполнял другой авиалайнер Boeing 737-800. Время в пути увеличилось на 45 минут. Новый рейс Белавиа Минск-Измир B2 8209 стал дольше на 40 минут.

Также, Белавиа заявила, что с 30 мая будет отправлять самолет из Минска в Тель-Авив на один час раньше.

Уточняется, что сейчас Белавиа может летать только на восток и юг. Однако полеты по туристическим направлениям на юг по удлиненным маршрутам через Россию в обход Украины приведут к росту издержек авиаперевозчика.

Дополнительно Белавиа отменила рейсы из Минска в Белград, Будапешт и Кишинев. Из-за санкций перелеты стали нецелесообразными.

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