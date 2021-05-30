Умер профессор Вячеслав Янушко 2 30.05.2021, 21:17

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Он провел более 7000 операций на сердце и сосудах.

Профессор Вячеслав Янушко умер на 71-м году жизни.

О смерти профессора Вячеслава Алексеевича Янушко сообщил Минздрав. Он бы председателем Белорусской ассоциации ангиологов и сосудистых хирургов, членом Европейского общества кардиологов, Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Алексеевич Янушко.

Вячеслава Янушко родился 3 ноября 1950 года в Березе.

В 1973 году он окончил Минский государственный медицинский институт и после прохождения интернатуры по специальности «хирургия» на базе Барановичской центральной городской больницы работал врачом-хирургом в Ивацевичской центральной районной больнице, врачом-хирургом в отделении сосудистой патологии Минской областной клинической больницы, в БелНИИ кардиологии. В 1982 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а в 1990 г. стал доктором медицинских наук. Многие годы Вячеслав Алексеевич был главным внештатным сосудистым хирургом Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

За время практической деятельности провел более 7000 операций на сердце и сосудах.

Минздрав сообщает, что Вячеслав Алексеевич впервые разработал хирургическую тактику одномоментного лечения больных с сочетанным поражением коронарных артерий и артерий различных локализаций, которая с успехом применяется во многих странах СНГ, разработал и внедрил метод аортокоронарного шунтирования и трансмиокардиальной лазерной реваскуляризации у пациентов с сочетанным поражением проксимального и дистального русла на основе применения отечественного неодимового лазерного аппарата «Пульсар», впервые в Беларуси и странах СНГ выполнил операцию бивентрикулярного обхода желудочков сердца при терминальной стадии сердечной недостаточности.

Автор более 320 научных работ, в том числе соавтор 8 монографий. Разработал ряд новых методов диагностики и лечения.

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