Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования
- 30.05.2021, 22:01
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Еще несколько человек ранены.
Власти Центральноафриканской Республики сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования в результате взрыва на севере страны, сообщает французская радиостанция RFI (перевод «Интерфакса»).
«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство», - заявил представитель правительства ЦАР.
По его словам, еще несколько человек ранены.
RFI называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования. По данным СМИ, они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.