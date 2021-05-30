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Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования

  • 30.05.2021, 22:01
  • 3,716
Власти ЦАР сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования

Еще несколько человек ранены.

Власти Центральноафриканской Республики сообщили о гибели трех россиян из частного военизированного формирования в результате взрыва на севере страны, сообщает французская радиостанция RFI (перевод «Интерфакса»).

«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство», - заявил представитель правительства ЦАР.

По его словам, еще несколько человек ранены.

RFI называет погибших россиян бойцами частного военизированного формирования. По данным СМИ, они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.

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