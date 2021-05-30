Белоруска взяла титул Miss Elite Europe в международном конкурсе красоты 30.05.2021, 22:05

5,604

За первенство соревновались представительницы из 34 стран.

Полли Каннабис из Беларуси взяла титул Miss Elite Europe в конкурсе Miss Elite World 2021. Гранд-финал прошел минувшей ночью в Египте. За первенство соревновались представительницы из 34 стран, передает onliner.by.

Полли отметила: «Было серьезное соревнование, много сильных участниц с таких конкурсов, как „Мисс Вселенная“, „Мисс мира“, очень популярные личности в своих странах с тысячами фанатов. Статус континентальной королевы — это очень важный титул, я горжусь, что показала себя и свою страну достойно. И мне очень приятно, что члены жюри высоко оценили мои старания и подготовку».

Белоруска с детства занимается моделингом и снимается в кино, она является финалисткой девятнадцати конкурсов красоты. Полли Каннабис первой представила Беларусь на конкурсе «Мисс Земля», а в этом году завоевала титул Miss Grand Belarus.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».