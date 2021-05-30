The Guardian: Rolls-Royce и British American Tobacco могут принять меры после инцидента с самолетом Ryanair 30.05.2021, 22:33

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Белорусские активисты обратились к известным компаниям, которые сотрудничают с режимом.

Британские компании Rolls-Royce и British American Tobacco, сотрудничающие с белорусскими предприятиями, могут принять меры после инцидента с самолетом Ryanair, пишет The Guardian.

Rolls-Royce и British American Tobacco входят в число фирм, которые отреагировали на лоббирование со стороны белорусской диаспоры, усилившееся после вынужденной посадки лайнера, и заявили, что готовы принять меры.

Активисты в Великобритании активизировали лоббирование держателей облигаций Беларуси, котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE). Ряд британских компаний был предупрежден о серьезных нарушениях прав рабочих на собрания, забастовки и создание независимых профсоюзов на белорусских государственных предприятиях.

К ним относится Rolls-Royce, который подтвердил, что исследует опасения, озвученные по поводу взаимоотношений между базирующимся в Германии его подразделением Power Systems и БелАЗом.

«В зависимости от результата мы можем предпринять действия в отношении наших существующих и любых будущих деловых отношений. Мы руководствуемся нашими ценностями при рассмотрении таких вопросов и, конечно же, полностью соблюдаем все применимые санкции», — заявили в компании.

У офисов компании British American Tobacco (BAT)

продолжаются акции протеста по поводу ее связей с государственной Гродненской табачной фабрикой «Неман». Крупнейшая сигаретная фабрика Беларуси производит сигареты по лицензии BAT.

«Британия — это окно в мир. Это крупный финансовый центр. Несмотря на Брекзит, он играет важную роль в торговле. Так что мы активизируем нашу кампанию. BAT стала важным примером», — отметил представитель Профессионального союза белорусов Великобритании.

По его словам, активисты также собираются исследовать вопрос закупок британскими компаниями древесины в Беларуси.

«Что касается британского бизнеса, их отношение до сих пор было в значительной степени примерно таким: «Пока мы можем зарабатывать деньги, мы это делаем». Многие крупные компании имеют кодексы поведения с приятной формулировкой, но есть вопросы о том, как они применяются на практике, когда речь идет о Беларуси», — отметил он.

Представитель BAT заявил, что компания стремится соблюдать все применимые местные и международные законодательные требования, а также свои собственные стандарты.

«В соответствии с нашим обязательством уважать права человека, в этом году мы предпримем дополнительные действия: в отношении« BAT Беларусь» будет применяться усиленная процедура комплексной проверки прав человека и завод ГТФ Неман, как поставщик BAT Group, будет подвергаться оценке условий на рабочем месте нашим сторонним поставщиком услуг аудита», — сообщил он.

По информации издания, министр иностранных дел теневого кабинета Лиза Нэнди призвала главу британского МИД Доминика Рааба ввести санкции против белорусских госпредприятий, у части из которых по-прежнему есть дочерние предприятия в Великобритании, например, BNK (UK).

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