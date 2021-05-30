В Таллинне идут съемки фильма о белорусских протестах 30.05.2021, 22:31

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Фото: REUTERS

Картина будет снята одним непрерывным дублем.

В Таллинне проходят съемки фильма «Минск» о белорусских протестах. Они начались 26 мая и проходят в столичном районе Ласнамяэ с 23:00 до 4:00, сообщает Ида-Харьюское отделение полиции.

Жителей эстонской столицы предупреждают о спецэффектах в виде взрывов бомб, выстрелов из пистолета, белой дымовой завесы. Съемки продлятся до 31 мая.

Как сообщает err.ee, «Минск» – это совместный эстонско-российский фильм. Его режиссер — россиянин Борис Гуц, автор фильмов «Фагот», «Смерть нам к лицу», «Арбузные корки».

По словам создателей, особенность картины в том, что она будет полностью снята одним непрерывным дублем.

По сюжету Молодожены Павел и Юля выходят ночью из дома за сигаретами и за полтора часа их жизнь полностью меняется. Павел волнуется за свою бывшую девушку Таню, которая участвует в протестах после объявления официальных итогов президентских выборов.

На съемки картины Эстонский институт кино выделил 80 тысяч евро.

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