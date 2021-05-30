Власть — это мы! 30.05.2021, 22:39

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Рабочие – мощнейшая сила в противостоянии режиму.

Спустя год непрерывной борьбы с плешивым, можно оглянуться назад и подумать, какие же методы сопротивления больнее всего бьют по режиму, пишет телеграм-канал «Баста!»

Когда мы огромными очередями стояли на Комаровке, чтобы отдать свой голос за новую Беларусь, таракан почуял неладное, занервничал, но в своём репертуаре продолжил рассказывать байки про малые и большие карусели, и прочий бред шизофреника. Когда люди пришли к избирательным участкам, поняли, что выборы украдены и пошли защищать свои голоса — таракан озверел, он не мог поверить, что народ решительно восстал против него, спустил с цепи своих псов, и тем самым превратился в изгоя и террориста в глазах всего мира. Когда мы стотысячными маршами вышли по всей стране — таракан понял, что ему конец, но всё же надеялся подавить мирные протесты. Но когда начали бастовать рабочие — всё, стало очевидно, что такой силе он не сможет противостоять.

Вспомните, он как пришибленный пес пополз к рабочим на ковёр, что-то мямлил невнятное, и был с позором послан по адресу. Что ты скажешь толпе разгневанных рабочих? Да ничего ты не сможешь им сказать! Будь ты хоть сто раз последний диктатор Европы! Толпу рабочих (да ещё сразу на всех заводах) дубинами не заставишь работать, угрожать тоже не получится, прожуют и выплюнут. А рабочие ох как нужны экономике. Без рабочих всё развалится за считанные недели. А прикорытникам это надо? Нет конечно, им бы корыто сохранить, так что сами бы своего пахана посадили в лодочку, и скинули бы где-то в Сочи в открытое море. Поплавать, так сказать.

Самое важное здесь, это чтобы рабочие поняли, что они мощнейшая сила в противостоянии захватчикам, и что если мы будем все вместе, одним кулаком, то сметем эту нечисть, и откроем наконец припрятанное ко дню победы шампанское!

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