Литовский политолог: Против Лукашенко нужно применить все ограничительные меры — от нефтепродуктов до «Беларуськалия» 31.05.2021, 7:33

Также стоит ударить по контрабанде.

Режим Лукашенко захватил самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Для этого он поднял в небо военную авиацию, а белорусские диспетчеры обманом заставили самолет приземлиться в Минске. На борту самолета находился журналист Роман Протасевич. Он и его девушка были задержаны.

Как Запад оценивает подобные действия белорусского режима?

Об этом Charter97.org поговорил с главным аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом

– Как террористический акт, совершенный государством. Всем уже все понятно, некоторые называют пиратским актом, но захват самолета — это террористический акт.

– Некоторые страны Евросоюза уже ограничили полет белорусским авиакомпаниям. Многие отмечают, что это не является достаточной мерой наказания за захват самолета. Что еще могут сделать страны ЕС?

– Страны Евросоюза могут сделать все что угодно. Проблема не в том, имеются ли рычаги давления, а есть ли политическая воля. Если мы признаем, что это террористический акт, то и бороться нужно, как с террористами, то есть ограничить доступ к финансированию. В этом случае требуется применить все возможные ограничительные меры – от нефтепродуктов до «Беларуськалия», которые идут через Литву. Более того, следует увеличить жесткость борьбы с контробандой, которая питает этот режим. Все проделанное – уже хорошо. Я даже бы сказал, что по сравнению с тем, как Запад реагирует на террористические акты, совершенные Кремлем, это намного более жесткая реакция, но, конечно, этого недостаточно. Посмотрим, сколько есть политической воли идти дальше и реально бороться с террористами.

– Глава МИД Германии и руководитель европейской дипломатии Жозепа Борелль заявили о подготовке секторальных экономических санкций против экспорта белорусского калия и нефтепродуктов, а также против финансовой системы Беларуси. Поддерживаете ли вы лично такие действия от Евросоюза?

– Конечно, если мы имеем дело с террористами, то с ними нужно бороться. Первым делом ограничить доступ к финансированию. Названное вами – малая часть, а есть множество других мер для ограничений террористического режима. Все должны сделать страны ЕС, если они хотят защитить себя. Я не говорю, что это как-то менее важно, но уже не идет речь о состоянии дел в самой Беларуси, репрессиях и так далее, а о террористическом акте против Евросоюза, потому что самолет, компания, жители, все из Евросоюза. Угон самолета – террористический акт, который был направлен против ЕС, если мы хотим, чтобы это не повторялось, то мы должны принять серьезные меры.

– Редактор журнала The Spectator Род Лиддл заявил, что с Лукашенко стоит обращаться, как США с Бен Ладеном. Он призвал «изолировать террориста». Можно ли назвать Лукашенко новым Бен Ладеном Европы? Насколько сильно Лукашенко террористической опасностью для региона?

– Он сам доказал. Это неслыханный случай, когда государство угнало бы самолет, совершавший рейс через ее воздушное пространство. Не так важно назвать Лукашенко Бен Ладеном или как-нибудь еще, самое главное – понять, что произошло. Произошел террористический акт, который совершило государство. Как самого Лукашенко называть – вторичное дело.

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