Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID-19 для женщин и мужчин 31.05.2021, 7:34

Какой препарат показал лучшие результаты?

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, по состоянию на конец апреля среди 101 млн полностью привитых от коронавируса американцев COVID-19 диагностировали у 10 262 человек (0,01%). Большинство таких случаев (68%) зафиксировали у женщин, сообщает РБК.

Эти данные, как отмечает Business Insider, не противоречат результатам клинических испытаний вакцин, которые свидетельствуют, что препараты менее эффективны для женщин. Например, эффективность вакцины Pfizer cоставила 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин. Прививка препаратом от Johnson & Johnson снизила вероятность тяжелого течения COVID-19 на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

Как заявила изданию сотрудница Университета Джонса Хопкинса Сабра Кляйн, эти результаты «немного озадачивают». По ее словам, обычно у женщин более сильный иммунный ответ на вакцины, чем у мужчин. Ученые считают, что это связано с более высоким уровнем эстрогена, который стимулирует иммунную систему.

Одним из возможных объяснений данных CDC, допускает Кляйн, может быть то, что на данный момент привито больше женщин, чем мужчин, и женщины чаще делают тесты на COVID-19, если у них есть симптомы болезни. Женщины также составляют большинство медицинских работников, которые регулярно проходят обследование на наличие коронавирусной инфекции. В то же время специалист указала, что точных данных, которые бы объяснили статистику ведомства, нет.

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