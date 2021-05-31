Ограничение вывоза валюты: Нацбанк не сможет остановить падение белорусского рубля 31.05.2021, 7:40

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Смогут ли белорусы снимать деньги с банковских карточек за рубежом?

Как слова Лукашенко о возможном ограничении на вывоз валюты отразятся на белорусах? Смогут ли они вывозить наличную валюту? Не заблокируют ли карточные переводы? Смогут ли белорусы снимать деньги с банковских карточек за рубежом? Что будет с курсом белорусского рубля?

На эти вопросы специально для Myfin.by ответила эксперт Аналитического центра «Стратегия» Виктория Василевич.

В среду, 26 мая, Александр Лукашенко на встрече в Овальном зале поручил Нацбанку выработать меры по ограничению вывода валюты за рубеж.

Чем это может грозить белорусам, пересекающим границу?

Белорусам это дает понятие о том, что валютные платежи (за учебу, лечение, спецпитание для больных и так далее) за рубеж усложнятся, а пересылаемые родственниками из-за рубежа деньги, например, могут выдаваться только в белорусских рублях, прогнозирует Виктория Василевич.

— Если раньше не требовалось декларировать суммы до 10 тысяч долларов США, то, думаю, что скоро после заявления с высокой трибуны нужно будет декларировать всю валюту, что у вас есть. Не удивлюсь, если белорусам предложат доказывать происхождение валюты – банковскими выписками, чеками из обменных пунктов, чем-то еще. И возможно без них эти деньги вообще будут признаны «незаконными». Так что рекламная фраза «сохраняйте чек» приобретет еще один смысл.

— А переводы по безналу? Снятие денег с карточек за рубежом?

– Предположу, что валютные операции для физлиц, пересекших границу, по карточкам, в том числе, усложнятся и подорожают.

Могут резко снизить суточные и общие лимиты по снятию денег за пределами Беларуси. А что касается перевода белорусами средств на счета банков-нерезидентов, то здесь тоже могут возникнуть определенные трудности – придумают ограничения или введут сбор.

— Запрет на вывоз валюты может коснуться юридических лиц?

– Конечно. Самые большие проблемы ждут именно их. Неожиданные изменения в закон о валютном регулировании, которые должны были значительно либерализировать валютное законодательство, могут быть похоронены, или, как минимум, могут быть отсрочены.

Особо пострадают иностранные юрлица, чьи собственники не находятся на территории Беларуси – резиденты иных стран, получающие доходы с предприятий, работающих в РБ. Это те самые многострадальные оставшиеся инвесторы.

Им будет сложно вывести свою законно заработанную валюту.

— Практически все оставшиеся серьезные инвесторы – из России. А «Белтрансгаз», проданный «Газпрому», за прошлый год принес ему дивидендов больше, чем вся белорусская промышленность вместе взятая – 754,2 млн рублей. Так что же – теперь россияне не смогут вернуть заработанные деньги на свои счета?

– Смогут. Но, вероятно, возникнет некая система разрешений и согласований на все операции, связанные с валютой. И если белорусский бюджет не чурается ввести побор «за помывку колес» автомобилей на границе, да и, собственно, пересечь границу можно только за деньги, то и движение валютных средств за пределы Беларуси также может быть обложено серьезными сборами. И поскольку россияне – единственные оставшиеся «друзья», то компании, имеющие здесь хорошую прибыль и из ряда вон выдающиеся дивиденды («Газпром», «Лукойл» и другие), будут их выводить с, безусловно, уменьшенными – индивидуально установленными – сборами, а всем остальным придется заплатить.

— Что в итоге? К чему валютные запреты – какова цель их? К чему они могут привести?

– Задача – создать белорусам еще больше трудностей в распоряжении собственными деньгами, а еще лучше лишить их такой возможности вовсе.

— Что будет с курсом белорусского рубля, резко упавшим в четверг?

– Он будет падать дальше – ускоряющимся темпами, и Нацбанк не сможет ничего сделать.

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