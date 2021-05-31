Коллеги-спортсмены, вы же понимаете, в чем причина проблем? Александр Опейкин

31.05.2021, 7:44

Александр Опейкин

фото: sports.ru

Для появления результатов в спорте нужны перемены.

Эпоха диктатуры Лукашенко подошла к своему логическому, исторически закономерному концу. Неужели кто-то думал, что будет по-другому? Наверное, те, кто плохо учился в школе.

Тем не менее, инертность репрессивной машины еще достаточно сильна, поэтому мне придется с сожалением напомнить, что диктатура коснется каждого белоруса. Преодоление последствий лукашизма станет одним из столпов национальной идеи, память о преступлениях режима должна служить защитным механизмом от подобных исторических ошибок в будущем.

Сегодня в Беларуси вместе с уходящим на дно Титаником тоталитарного режима тонет большой спорт. Все осенне-зимние инфантильные бирюльки многих молчаливых спортсменов в стиле «спорт вне политики» оказались тактическим проигрышем в самой краткосрочной перспективе.

Во-первых, в Беларуси уже давно болельщиков интересуют не столько результаты, сколько гражданская позиция спортсмена, и это привело к запредельному уровню хейта в отношении к футбольной, хоккейной и иным сборным, которые к тому же еще провалили все международные выступления. Во-вторых, уже даже последнему инструктору в региональной ДЮСШ стало понятно, что никакого «спорта вне политики» в Беларуси нет и никогда не было. Ну и в-третьих, хотелось бы напомнить, что основным источником содержания спортсмена являются белорусские налогоплательщики, т.е. белорусский народ (некоторые до сих пор считают, что зарплату им платит лично Лукашенко из карманов своих брюк). Так вот, народ этот сейчас страдает за то, чтобы у всех, в том числе и наших славных спортсменов, было достойное будущее. Может стоит как-то поддержать?

Концепция «хата с краю» закончилась с последним перенесенным из Беларуси крупным турниром – чемпионатом Европы по велотреку. А всего страна потеряла пять таких турниров. Сегодня все должны понять простую истину: спорта в Беларуси до момента перемен не будет. Уже можно предвидеть, что если Олимпиада состоится, то для белорусской команды она станет провальной. И я этому не радуюсь. Но, коллеги-спортсмены, вы же понимаете, в чем причина проблем? Так если понимаете, почему до сих пор продолжаете молчать? Где же ваши «морально-волевые» и «лидерские» качества?»

Александр Опейкин, Instgram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».