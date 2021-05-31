Байден предложил дочери Кеннеди должность 31.05.2021, 7:52

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Кэролайн Кеннеди

Она уже работала на госслужбе при президенстве Барака Обамы.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность назначения двух Кеннеди, которые будут представлять страну за границей: Кэролайн Кеннеди собирается стать послом США в Австралии, а вдова младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди, Викки, может занять пост руководителя американского диппредставительства в одной из стран Западной Европы, передает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Axios.

Известно, что 63-летняя Кэролин Кеннеди уже была на посту посла США в Токио при второй администрации экс-президента Барака Обамы.

По информации источника, она компетентна в теме Азиатско-Тихоокеанского региона.

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