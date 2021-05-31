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Байден предложил дочери Кеннеди должность

  • 31.05.2021, 7:52
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Байден предложил дочери Кеннеди должность
Кэролайн Кеннеди

Она уже работала на госслужбе при президенстве Барака Обамы.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность назначения двух Кеннеди, которые будут представлять страну за границей: Кэролайн Кеннеди собирается стать послом США в Австралии, а вдова младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди, Викки, может занять пост руководителя американского диппредставительства в одной из стран Западной Европы, передает «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на Axios.

Известно, что 63-летняя Кэролин Кеннеди уже была на посту посла США в Токио при второй администрации экс-президента Барака Обамы.

По информации источника, она компетентна в теме Азиатско-Тихоокеанского региона.

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