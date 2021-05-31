Российский журналист: Путин склоняет Лукашенко уйти по-хорошему 18 31.05.2021, 7:55

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У главы Кремля есть и другие механизмы влияния.

В Сочи президент России Владимир Путин, похоже, действительно намекал, а, может быть, и не только намекал на то, что Лукашенко проще было бы уйти по собственному желанию. Такое мнение высказал российский журналист Андрей Караулов на своем YouTube-канале.

К сожалению, Путин склоняет Лукашенко к такому решению пока только словами, считает Караулов. По его мнению, у президента России есть и другие рычаги влияния на Лукашенко, например, финансовые, так как Евросоюз в кредитах Беларуси отказывает, а белорусам не на что жить.

Может быть, когда Путин предложил Лукашенко искупаться, он ему в море предлагал, чтобы никто не слышал, все-таки уйти, предположил журналист. Он заметил, что это устроит Джозефа Байдена. А у Путина скоро с ним встреча, перед которой надо ему сделать какой-то сюрприз, показав, что Россия от слов переходит к делу, и она «подвинула» Лукашенко.

По словам публициста, сам Александр Григорьевич уходить не собирается, так как боится за свое будущее и своих детей.

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