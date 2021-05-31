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В небо над посольством Беларуси в Израиле подняли бело-красно-белый флаг

  • 31.05.2021, 8:03
  • 4,448
В небо над посольством Беларуси в Израиле подняли бело-красно-белый флаг

Масштабы солидарности белорусов поражают.

Белорусская диаспора в Израиле провела акцию солидарности и протеста. Как сообщает Telegram-канал «Баста!», у посольства Беларуси в Тель-Авиве появились бело-красно-белые ленточки, шары и флаг

«Невозможно равнодушно наблюдать за тем, что происходит в стране, откуда мы родом, этой символической акцией мы демонстрируем солидарность с белорусским народом», — рассказали организаторы акции.

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