В небо над посольством Беларуси в Израиле подняли бело-красно-белый флаг
- 31.05.2021, 8:03
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Масштабы солидарности белорусов поражают.
Белорусская диаспора в Израиле провела акцию солидарности и протеста. Как сообщает Telegram-канал «Баста!», у посольства Беларуси в Тель-Авиве появились бело-красно-белые ленточки, шары и флаг
«Невозможно равнодушно наблюдать за тем, что происходит в стране, откуда мы родом, этой символической акцией мы демонстрируем солидарность с белорусским народом», — рассказали организаторы акции.