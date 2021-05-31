Опрос: 95% белорусов заявили, что их зарплата либо уменьшилась, либо осталась прежней

Опрос: 95% белорусов заявили, что их зарплата либо уменьшилась, либо осталась прежней3
- 31.05.2021, 8:12
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Тем временем инфляция в Беларуси растет рекордными темпами.
66% опрошенных белорусов сообщили, что их зарплата уменьшилась, у 29% она осталась прежней и только у 5% - выросла, пишет «Ежедневник».
Аналитики системы поиска вакансий в Беларуси GorodRabot.by опросили своих пользователей ‒ как изменилась их зарплата в текущем году.
95% участников опроса ответили, что зарплата уменьшилась или не изменилась.
Опрос проходил на сайте системы и в социальных сетях в период с 17 по 23 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1300 экономически активных граждан Беларуси.
Эксперты спросили у своих пользователей ‒ как изменилась ваша зарплата в 2021 году?
66% опрошенных ответили, что их зарплата уменьшилась, 29% ‒ осталась прежней.
Только 5% участников опроса могут похвастаться увеличением зарплаты в этом году.
Отметим, что инфляция в Беларуси растет рекордными темпами.