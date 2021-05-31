Археологи рассказали, где находится древнейший в мире военный мемориал 31.05.2021, 8:16

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Фото: Университет Торонто

Cтроительство мемориала было большим событием того времени.

Место, известное как Белый мемориал, раньше считали древней братской могилой вражеской армии. Но исследователи говорят, что систематическое размещение тел в нем, вероятно, свидетельствует, что курган является памятником государственной армии, которая использовала колесницы в сражениях, пишет hromadske.ua.

Подобные места разбросаны по всей северной Сирии, и некоторые из них считаются памятниками завоеваний в битвах, где побежденные армии похоронены в братских могилах. Многие из них имеют надписи на месопотамском языке — дань уважения к побежденным.

Однако курган в городе Банан отличается от других как размещением тел, так и своим содержимым. Его анализ показывает, что он был создан, чтобы почтить память погибших на войне.

Профессор Энн Портер из Университета Торонто, которая является ведущим автором исследования, говорит, что древние люди, как и современные, почитали погибших в бою. «Мы не знаем, были они победителями или побежденными в сражении. Но мы действительно знаем, что они взяли тела мертвых из другого места, возможно, спустя долгое время после этого события, и похоронили их в огромном холме, который был виден на много миль вокруг», — говорит исследовательница.

Это открытие дает основания называть курган первым известным организованным памятником войне в мире. В отчете говорится, что строительство мемориала было большим событием того времени. Это также увеличивает вероятность того, что значение других памятников в северной и центральной Сирии до конца не изучено и может стать новым толчком для археологических исследований.

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