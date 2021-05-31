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Белорусы зарубежья потребовали освободить политзаключенных

  • 31.05.2021, 8:26
Белорусы зарубежья потребовали освободить политзаключенных

Свободу героям белорусской революции.

Telegram-канал «Хартия-97%» сообщил об акциях белорусов зарубежья. Диаспора призвала к освобождению политзаключенных.

Как пишет Telegram-канал, белорусы в Болонье приняли участие в Глобальном пикете солидарности с Беларусью.

Белорусы Бельгии добились размещения фотографии политзаключенного Романа Протасевича в аэропорту Брюсселя.

Белорусы Вроцлава провели акцию солидарности с политзаключенными Беларуси. Бумажные журавли символизируют пленников белорусского режима.

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