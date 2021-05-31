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Белорусским дипломатам пора валить

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 31.05.2021, 8:35
  • 7,102
Белорусским дипломатам пора валить

Со схематозниками каши не сваришь.

Так вот, Африка. Что так или иначе обращает на себя внимание, это уровень представительства стран (в основном посольские чиновники из Москвы) и заявленные темы докладов, которые сводятся к тому, что Африка ждет белорусских инвестиций. Так, не ржать. Африка ждет инвестиций от страны, которая два дня ведет переговоры о том, как переодолжить одолженное, чтобы переотдать.

Ну, может, они просто не читают Массандру. В общем, инвестиций не дождутся. Возможно, поэтому в мероприятии не принимают участия представители Зимбабве, которые не по наслышке знают, что такое «белорусские инвестиции». Впрочем, схема уже зарекомендовала себя в других уголках мира, в которых нас «не знали, но узнали». Про Венесуэлу, Эквадор и Туркменистан мы уже рассказывали.

Наша рекомендация - выступить с докладами и валить. С белорусскими схематозниками каши не сваришь, а песок из Сахары может стать дефицитом.

Хотя, с другой стороны, почетный консул Замбии в Беларуси действительно может скоро начать работу на благо Замбии, ибо все остальные вектора и направления для него окажутся недоступными. Россия не впряглась за синепалого террориста в истории с угоном самолета.

И за его кошельков – тоже. Поэтому наблюдается их повышенная активность в западном направлении по спасению своих задниц, что вызывает раздражение в администрации. В понимании хунты «Титатник» должен затонуть вместе со всеми его обитателями. Опять же: мы предупреждали. Кошельки хунте нужны только до определенного момента. Яркий пример – Юрий Чиж, который сидит и про которого даже не вспоминают.

Внешнеполитическое ведомство загрустило.

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