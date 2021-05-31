Белорусским дипломатам пора валить 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

31.05.2021, 8:35

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Со схематозниками каши не сваришь.

Так вот, Африка. Что так или иначе обращает на себя внимание, это уровень представительства стран (в основном посольские чиновники из Москвы) и заявленные темы докладов, которые сводятся к тому, что Африка ждет белорусских инвестиций. Так, не ржать. Африка ждет инвестиций от страны, которая два дня ведет переговоры о том, как переодолжить одолженное, чтобы переотдать.

Ну, может, они просто не читают Массандру. В общем, инвестиций не дождутся. Возможно, поэтому в мероприятии не принимают участия представители Зимбабве, которые не по наслышке знают, что такое «белорусские инвестиции». Впрочем, схема уже зарекомендовала себя в других уголках мира, в которых нас «не знали, но узнали». Про Венесуэлу, Эквадор и Туркменистан мы уже рассказывали.

Наша рекомендация - выступить с докладами и валить. С белорусскими схематозниками каши не сваришь, а песок из Сахары может стать дефицитом.

Хотя, с другой стороны, почетный консул Замбии в Беларуси действительно может скоро начать работу на благо Замбии, ибо все остальные вектора и направления для него окажутся недоступными. Россия не впряглась за синепалого террориста в истории с угоном самолета.

И за его кошельков – тоже. Поэтому наблюдается их повышенная активность в западном направлении по спасению своих задниц, что вызывает раздражение в администрации. В понимании хунты «Титатник» должен затонуть вместе со всеми его обитателями. Опять же: мы предупреждали. Кошельки хунте нужны только до определенного момента. Яркий пример – Юрий Чиж, который сидит и про которого даже не вспоминают.

Внешнеполитическое ведомство загрустило.

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