Россия готовится к возможному отключению от международной межбанковской системы SWIFT 1 31.05.2021, 8:52

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К этой системе подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти по всех странах мира.

Россия продолжает готовиться к возможному отключению от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, — заявил в интервью агентству РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИДа России Дмитрий Биричевский.

По его словам, создается свой аналог системы. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из санкций. К этой системе в настоящее время подключены более 11-ти тысяч крупнейших организаций почти по всех странах мира.

Напомним, что такое требование, в числе иных санкций против режима Лукашенко за преступления против человечности, назвал лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

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