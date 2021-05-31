Гимнастка Наталья Лещик присоединилась к проекту #august2020voices 31.05.2021, 8:55

Наталья Лещик

Она прочитала историю трехкратного чемпиона Беларуси Сергея Подалинского.

Команда проекта «Август2020» в начале весны запустила флешмоб #august2020voices. Известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений записывают видео, где читают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси. Это 200 историй, опубликованных на сайте «Август2020», они собраны командой журналистов совместно с правозащитниками. Цель самого проекта и флешмоба – сделать так, чтобы весь мир узнал о преступлениях против человечности, которые случились в нашей стране после выборов, пишет «Трибуна».

Начала акцию баскетболистка Елена Левченко. Она прочитала историю активистки Ольги Павловой, которую не раз задерживали, в том числе и 9 августа.

Также во флешмобе поучаствовали Екатерина Снытина, Ольга Барабанщикова и Егор Мещеряков.

Бывшая гимнастка, серебряный призер чемпионатов Европы и Олимпиады и заслуженный мастер спорта Наталья Лещик прочитала историю трехкратного чемпиона Беларуси по мини-футболу Сергея Подалинского, который был одним из первых спортсменов и одним из нескольких тысяч человек, избитых в автозаках и камерах на Окрестина.

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