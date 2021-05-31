Встреча Путина и Байдена: для Лукашенко наступает момент истины 31.05.2021, 9:14

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фото: global look press

Смогут ли глава Кремля и президент США договорится по ситуации в Беларуси.

Александр Лукашенко еще в пятницу прилетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Почему 5-часовая встреча не увенчалась даже 5-минутным пресс-подходом? О чем говорит то, что Лукашенко не улетел в Минск даже после второго дня переговоров? Что на самом деле обсуждают старые знакомые в путинской резиденции на берегу Черного моря? На эти вопросы газете «Белорусы и рынок» дал ответы директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Пятничным вечером состоялась встреча Лукашенко и Путина в «Бочаровом ручье». Тогда еще не было известно, что она будет лишь первой за время затянувшегося визита. Длилась она очень долго - более 5 часов они обсуждали насущные проблемы, но по итогам для журналистов не сказали ничего. Рот на замке держал и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, обычно в подобных случаях радующий журналистов набором стандартно-обтекаемых заявлений.

В субботу Путин прокатил Лукашенко на корабле. Беседа в неформальной обстановке снова была долгой и уж на сей раз Песков вынужден был представить во многом формальный список обсуждавшихся вопросов.

— Как относиться к тому, что ближе к полуночи в пятницу не сказали ни слова для журналистов. Хотя бы устами Пескова?

— Думаю, это прежде всего показывает, что переговоры проходят в крайне конфиденциальном режиме. На них с белорусской стороны присутствует только Александр Лукашенко и никто больше. А это означает, что главная тема переговоров — транзит власти в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в Сочи еще в прошлом году и реализация которых предполагает уход Лукашенко с политической сцены.

Поэтому никаких комментариев после таких переговоров белорусская сторона не делает, как и российская. Ведь это очень важный и тонкий вопрос.

— А хотя бы для проформы? Ведь заявлялась очень широкая повестка дня.

— Дежурные заявления и «прорисовки широкой повестки» делаются в последнее время перед каждой встречей Путина и Лукашенко, которые иногда заканчиваются без каких-либо официальных комментариев и пресс-подходов, организации пресс-конференций. Это ширма, за которой прячется еще более важная обсуждаемая тема. И опять же, это говорит о том, что тема, которая обговаривается за закрытыми дверями, является крайне деликатной.

Единственной такой темой является разрешение политического кризиса в Беларуси в соответствии с планом, который Москва в свое время навязала Александру Лукашенко, когда тот впервые приехал к Путину в Сочи после его начала, в сентябре 2020 года.

Этот план предполагает начало общенационального диалога между Лукашенко и представителями оппозиции и гражданского общества. А это в свою очередь предполагает освобождение политических заключенных, прежде всего команды Виктора Бабарико, Сергея Тихановского, возвращение из изгнания других лидеров оппозиции.

Также одним из пунктов этой программы является запуск конституционной реформы, который предполагает переход от президентской к парламентско-президентской или даже парламентской форме правления. И новые президентские и парламентские выборы, но уже без Лукашенко.

Если белорусский руководитель согласен на такой способ разрешения кризиса, на условиях Москвы, то Кремль готов предоставить некие персональные финансовые гарантии, а также гарантии безопасности его семье.

И последнее. С началом политического кризиса Лукашенко делал все возможное, чтобы саботировать выполнение данных договоренностей, что не могло не иметь ответной реакции со стороны Кремля. РФ начала сокращать финансовую поддержку, а с другой стороны, начала использовать западные санкции для того, чтобы наращивать свое политическое давление на Лукашенко.

Здесь можно вспомнить и историю с «Нафтаном», и вероятно такая же незавидная судьба постигнет размещение белорусских облигаций на российском фондовом рынке. Насколько можно российская сторона оттягивает выделение второго транша прошлогоднего кредита, в итоге перенеся его на последний из возможных месяцев первого полугодия, в котором и обязалась эти 500 млн перечислить.

— Лукашенко остался в Сочи и на воскресенье. Как влияет на переговоры скорая встреча Владимира Путина с Джозефом Байденом?

— Сейчас настал час истины, потому что эта историческая и очень важная встреча не за горами. На ней российский и американский президенты будут обсуждать пути разрешения политического кризиса, поэтому это также является инструментом давления в руках Москвы. По сути, данная сочинская встреча — это последнее московское предупреждение.

— О чем говорит то, что в первый день переговоров встреча затянулась более чем на 5 часов и завершилась почти в полночь? Стороны обсуждали утилитарные вещи при уходе Лукашенко?

— Думаю, обсуждался весь спектр вопросов, озвученный вечером субботы. И то, что эти переговоры длятся так долго, дает повод предположить, что Лукашенко не намерен отступать, идти на какие-либо уступки. Каждая из сторон старается сформулировать всеобъемлющий список аргументов. Для Александра Лукашенко это поиск причин, почему Москва заинтересована, чтобы он остался у власти и почему должна его поддержать. А Владимир Путин формулирует точку зрения, почему его оппонент должен согласиться на кремлевский план разрешения политического кризиса в Беларуси.

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