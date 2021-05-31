Белорусские банки боятся выдавать кредиты 31.05.2021, 9:15

Фото с сайта myfin.by

Кредитование в потребительском секторе вошло в красную зону с осени 2020 года.

С тех пор задолженность по таким кредитам неизменно сокращается, пишет сайт banki24.by.

В конце августа 2020-го, на фоне девальвации, Нацбанк прикрутил вентиль выдачи рублевой ликвидности в систему. Тогда чиновники сообщили, что ограничения являются временными и могут быть отменены уже в середине сентября.

Однако реальная экономическая жизнь распорядилась по-другому. Весной 2021-го, после нескольких продлений моратория на овернайты, власти признали, что никакой точной даты возврата к нормальности теперь нет.

В апреле НБРБ даже повысил ставку рефинансирования. Правда, никакого ощутимого эффекта это не дало. Нацбанк просто показал, что еще может принимать какие-то решения.

График заседаний правления Нацбанка по ставкам отменен, а кредиты овернайт не возвращены. В экономике остается высокая неопределенность, которая в том числе поддерживается рисками введения новых санкций на белорусские предприятия.

Инфляционные ожидания компаний и населения не заякорены, а после майских событий вокруг перехвата рейса Ryanair могли получить усиленно негативное направление. Граждане пристально следят за действиями чиновников, опасаясь каждой подвижки в сторону эскалации.

В марте и августе 2020 года белорусы пытались частично захеджировать риски девальвации через потребительские кредиты. В стране более 10 лет действует запрет на валютное кредитование физлиц и поэтому ослабление рубля обесценивает долги по таким займам.

Ограничение выдачи ликвидности от регулятора, а также опасения самих банков привели к перманентному сворачиванию рынка потребительского кредитования. К 1 сентября 2020-го размер обязательств населения по потребкредитам достиг 5,884 млрд BYN и с того времени только уменьшается.

Сокращение обязательств физлиц по потребительским кредитам идет уже 8 месяцев подряд. На 1 мая 2021 года объем долга населения составил 5,288 млрд BYN.

Снижение задолженности говорит о том, что банки выдают меньше новых кредитов, чем пользователи старых кредитов выплачивают по старым. Косвенно это видно по динамике выдачи потребкредитов на валовой основе. Если за 4 месяца 2020 года банки предоставили физлицам 2,941 млрд BYN кредитов на потребительские нужды, то за аналогичный период в 2021-м — только 2,170 млрд BYN (на 26,2% меньше).

Что касается жилищных кредитов, то здесь задолженность все еще увеличивается. На 1 мая 2021-го она достигла 10,201 млрд BYN. Для сравнения: на 1 мая 2020-го долги белорусов были равны 8,909 млрд BYN, на 1 января 2021-го — 9,944 млрд BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».