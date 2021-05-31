Россия проиграла Турции борьбу за Красное море 31.05.2021, 9:42

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Анкара выиграла битву за Хартум.

Если Сирия и Ливия несколько столетий входили в состав Османской империи, Судан не был под властью Стамбула. Тем не менее, в рамках геополитического сражения с Россией на Ближнем Востоке Анкара, похоже, выиграла у Москвы еще и дипломатическую битву за Хартум.

Сообщает «Kavkaz Center»: «Турция и Судан договорились: обновить соглашение на 10 миллиардов долларов; турки строят в Хартуме новый аэропорт; турки строят в Судане свою военную базу (вероятно, морскую); Россия пролетает, как фанера над Парижем».

Пару месяцев назад сообщалось, что Москва договорилась с Хартумом о строительстве морской базы на суданском побережье Красного моря, но затем Судан резко прекратил переговоры с Россией и потребовал вывести из страны уже введенные войска.

В силу глобальных экономических и географических особенностей Красное море является продолжением Суэцкого канала – коридором между Европой и Азией. В принципе, если Россию не попустит с имперскими амбициями, она может зафиксироваться в Красном море, например, на берегу Египта или Эритреи; но там уже будут турки.

Между тем, «Kavkaz Center» напомнил также, что мятежного генерала Хафтара в Ливии поддерживает не только Москва: «На параде в Бенгази (Ливия) Хафтар показал военную технику: самолеты «МиГ-21» и «Су-24» (подарок России под управлением русской банды Вагнера), вертолеты Puma (подарок от США), РСЗО LRSVM (сербского производства, подарок о ОАЭ), бронетранспортеры “Тигр” (подарок России, по лицензии Италии).

Правда, как сообщалось ранее, один подарок от Москвы разбился прямо во время этого самого парада – пилот «МиГ-29» погиб.

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