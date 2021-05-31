«Самый большой страх режима — это рабочие, гремящие касками по плитке возле Дома правительства» 5 31.05.2021, 10:14

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Фото: ТАСС

Захват самолета приблизил кончину Лукашенко.

Экс-чиновник администрации Лукашенко Артем Проскалович, который покинул должность и присоединился к демократическим силам, в интервью kyky.org рассказал о главном страхе режима:

– Самый большой страх Лукашенко и его чиновников – это рабочие, гремящие касками по плитке возле Дома правительства. Кто-то из белорусов никогда не жил по этому принципу, кто-то от него отказался в августе 2020-го, но, наверное, до сих пор были люди, которые придерживались такой философии. Которые жили с установкой «меня это не касается». Сейчас это касается всех, и надо делать выводы. Главное – понять, что мировые аэропорты закрылись для Беларуси не из-за «змагаров» или «загнивающего Запада», а из-за безрассудных действий человека, узурпировавшего власть.

Я думаю, каждая ошибка «власти» так или иначе что-то меняет. Конечно, этот человек не станет слабее держаться за свое кресло, не пойдет на уступки из-за закрытия неба. Но последуют экономические потери, из-за которых появится новый виток недовольства. Отвечая на ваш вопрос, я не могу сказать, что ситуация с угоном самолета резко подкосила режим, но в среднесрочной перспективе это было одно из решений, которое приблизило его кончину.

Также экс-чиновник рассказал о настроениях его коллег:

– Возвращаясь к моим экс-коллегам, сегодня мы наблюдаем волну увольнений из госструктур – людей повально убирают с должностей за то, что еще тем летом они подписывались «не за тех» кандидатов. Плюс, многие из работающих в системе практикуют итальянскую забастовку. Если честно, я не удивлюсь, если самолет посадили «наши» люди. Очень многие действия, которые совершаются во вред режиму, наводят на мысли: может, все это происходит не просто так?

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