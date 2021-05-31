Медики: В стране годами нет реактивов для анализов и работает старая аппаратура

Медики: В стране годами нет реактивов для анализов и работает старая аппаратура2
- 31.05.2021, 10:33
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Спектр препаратов для лечения пациентов тоже очень мал.
Медики в Беларуси работают на ломающемся оборудовании, с недостатком диагностических мощностей, с малым спектром препаратов для лечения пациентов — и это проблема, пишет телеграм-канал «Белые халаты». Пусть даже это «было всегда».
У нас 26 лет «так было и ничего не менялось», но в августе 2020 года мы решили, что хотим жить иначе и хотим разорвать порочный круг.
Точно так же и с медициной.
Если в нашей стране годами не было реактивов для анализов крови, годами работала старая аппаратура и годами медики перерабатывали и адаптировались под недостаточно хорошие условия труда, это не значит, что мы должны продолжать это делать.
Давайте вместим в наши головы новую парадигму: нам нужен достойный уровень медицины. Как только вместим — перестанем оправдывать существующие ее недостатки тем, что так было всегда.
Тогда появится шанс все изменить.