Politico: Спецслужбы США следят за иранскими кораблями, следующими в Венесуэлу 1 31.05.2021, 10:37

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Намерение исламской республики направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой.

Американские органы национальной безопасности внимательно следят за передвижением двух боевых кораблей Тегерана вдоль восточного побережья Африки. По мнению чиновников, эти суда следуют в Западное полушарие, а их конечным пунктом назначения может стать Венесуэла, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Органы национальной безопасности США наблюдают за двумя иранскими военными кораблями, конечным пунктом назначения которых может быть Венесуэла. Подобный шаг стал бы «провокационным», учитывая напряженность отношений между Вашингтоном и Тегераном в настоящий момент, пишет Politico. По информации источников издания, иранский фрегат и бывший нефтяной танкер «Макран», переоборудованный в плавучую передовую базу, движутся на юг вдоль восточного побережья Африки.

Американские чиновники не знают наверняка, куда следуют эти суда, но предполагают, что они намерены добраться до венесуэльских берегов.

Иранские СМИ утверждают, что 755-футовый «Макран», который был введен в эксплуатацию в этом году, может служить платформой для радиоэлектронной борьбы и специальных операций. Кроме того, представители Тегерана «хвастали» ракетными и оружейными возможностями корабля. По их словам, он может перевозить от шести до семи вертолетов и беспилотников, подчеркивает Politico.

Намерение исламской республики направить корабли в сторону Западного полушария остается загадкой.

Точно так же неизвестно, какой именно груз они перевозят, подчеркивают собеседники издания, попросившие сохранить их анонимность из-за деликатности ситуации.

Само присутствие иранских военных кораблей на «заднем дворе Америки» стало бы вызовом для власти США в регионе.

Более того, эта «очевидная вылазка на запад» оказалась бы особенно несвоевременной для президента Джо Байдена, который стремится возобновить переговоры с Тегераном по его ядерной программе, отмечает Politico.

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