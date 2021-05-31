закрыть
31 мая 2021, понедельник, 11:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» запустила регулярный рейс в Уфу

7
  • 31.05.2021, 10:51
  • 1,862
«Белавиа» запустила регулярный рейс в Уфу
Фото: charter97.org

Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Авиакомпания "Белавиа" в понедельник запустила регулярный рейс в столицу Башкортостана Уфу, сообщили в пресс-службе компании.

"Рейсы Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное", - проинформировал перевозчик.

В компании отметили, что Уфа стала третьим новым российским направлением, по которому "Белавиа" начала летать в этом месяце. Ранее компания начала выполнять рейсы в Екатеринбург и Самару.

Дорога между Минском и Уфой займет 2 часа 45 минут.

Из-за санкций, введенных после инцидента с самолетом Ryanair, "Белавиа" отменила полеты по ряду европейских направлений – в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Финляндию, Чехию, Швецию, Украину, Эстонию и др.

Рейсы "Белавиа" отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович