«Белавиа» запустила регулярный рейс в Уфу 7 31.05.2021, 10:51

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Фото: charter97.org

Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

Авиакомпания "Белавиа" в понедельник запустила регулярный рейс в столицу Башкортостана Уфу, сообщили в пресс-службе компании.

"Рейсы Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное", - проинформировал перевозчик.

В компании отметили, что Уфа стала третьим новым российским направлением, по которому "Белавиа" начала летать в этом месяце. Ранее компания начала выполнять рейсы в Екатеринбург и Самару.

Дорога между Минском и Уфой займет 2 часа 45 минут.

Из-за санкций, введенных после инцидента с самолетом Ryanair, "Белавиа" отменила полеты по ряду европейских направлений – в Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Италию, Испанию, Литву, Нидерланды, Польшу, Францию, Финляндию, Чехию, Швецию, Украину, Эстонию и др.

Рейсы "Белавиа" отменяются в связи с запретами на использование воздушного пространства, которые ввели европейские страны в отношении белорусских авиаперевозчиков.

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