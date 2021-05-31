Ученые нашли в Израиле затерянную постройку времен царя Ирода
- 31.05.2021, 10:57
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Ей 2 тысячи лет.
В ходе раскопок в израильском городе Ашкелон археологи обнаружили базилику, датированную примерно I веком нашей эры. Об этом сообщает The Jerusalem Post (перевод - «Апостроф»).
Здание было разделено на три секции: главный зал и две боковые части. По словам археологов, главный зал был окружен мраморными колоннами высотой 13 метров и украшен капителями. Исследователи считают, что эта базилика самая крупная базилика в Израиле.
Впервые ее остатки были обнаружены в еще 1920-х годах британским археологом Джоном Гарстангом. Однако позже находка была законсервирована. Несколько лет назад ученые вновь занялись раскопками на этом месте. Рядом с базиликой археологи также откопали небольшой театр (одеон).
Исследователи предполагают, что здание было построено во времена царя Ирода, а примерно через сто лет перестроено. На месте раскопок обнаружены монеты времен Ирода, а также несколько скульптур.
В эпоху римского владычества в Израиле базилика использовалась для торговли, судебных дел и других гражданских функций. В 363 году город Ашкелон был разрушен мощным землетрясением.