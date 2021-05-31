Власти Бельгии и Латвии арестовали российские активы в рамках «дела Магнитского» 1 31.05.2021, 11:11

Двое россиян обвинены в отмывании денег.

Бельгийские и латвийские власти арестовали активы в рамках известного дела об отмывании денег, в ходе которого умер юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский. Об этом 31 мая сообщил Euobserver.

Бельгийский судья Бруно де Хаус арестовал около € 400 тыс. из доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен.

Он также обвинил двух россиян — Сергея Медведева и Ирину Теркину — в отмывании денег.

Судья вынес решения еще в прошлом году, но расследование на данном этапе все еще конфиденциально, и британский хедж-фонд, из которого были похищены деньги, Hermitage Capital в Лондоне, узнал о событиях только на прошлой неделе.

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