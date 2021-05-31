Византия во всей красе: Лукашенко получил сверхболезненный удар 9 31.05.2021, 11:24

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Петр Кузнецов

Белорусские власти зарываются в противостояние так глубоко, что уже не видно и головы.

Нарастание токсичности белорусского режима неминуемо будет вести к снижению степени поддержки со стороны Кремля, вплоть до полного ее прекращения в том случае, если станет очевидно, что репутационные, политические и экономические издержки начинают превышать бонусы. Одним словом – никакого «до конца», а лишь до той степени, до которой это возможно без прямых потерь для себя и только ради того, чтобы не допустить прихода к власти прозападных сил здесь и сейчас, пишет в своем Telegram-канале политолог Петр Кузнецов.

До инцидента с самолетом отношение к белорусской власти в мире было негативным, но, будем искренне, довольно сдержанным – «озабоченности» преобладали над прямыми действиями, санкции носили весьма символический характер и флагов в столицах никто не менял. Однако и в этом раскладе после «выборов» 2020 года отношение Кремля к Минску заметно охладело. Неоднократно обращал внимание, что о последнем кредите Путин с Лукашенко договорились еще до «тайной инаугурации», то есть до окончательной потери международной легитимности.

Выполнение сейчас договоров, подписанных тогда, лежит целиком в правовом русле, а вот подписание новых – уже не совсем. И новых, как видим, не следует.

Встреча в Сочи – что мы увидели по факту? Новых кредитов нет – уже подписанный ранее пришлось согласовывать дополнительно на уровне президентов, хотя нынешний транш должен был поступить еще в марте. Договоренности на таком уровне о новых рейсах для «Белавиа» выглядят смешно и не более, чем утешительным призом. Больше позитива и не видать, хотя и этот, как видим, сомнительный.

Зато даже из того, что таки просочилось в публичное пространство, мы видим два очень болезненных для Минска заявления Путина.

Первое, конечно, о том, что с интеграцией торопиться не стоит. С российской стороны это звучит зловеще, практически как разворот. До самого последнего времени именно Москва изо всех сил старалась ускорять интеграцию, это было лейтмотивом ее политики по отношению к Минску, белорусская же сторона изо всех сил упиралась. Теперь вроде как в одни окопы рвется Минск, но Кремль уже как бы и не особо торопиться. Для белорусского режима сейчас успеть заручиться полновесной поддержкой Путина до реальных санкций и возможных новых витков кризиса – практически вопрос выживания. Кремль же продемонстрировал, что ему интегрировать тонущий корабль (имеется ввиду режим, а не Беларусь) – совсем не горит.

Второе – то, как Путин поставил на одну планку случай с посадкой самолета в Минске и приземление борта президента Боливии в Австрии, когда Запад охотился за Сноуденом. Это просто очень тонкий, но сверхболезненный удар. Лукашенко там чемоданчик документов привез по этому делу и обещал президента РФ ознакомить с «доказательствами» - по всей видимости, того, что сообщение о бомбе было и он действовал правильно. А Путин возьми да и ляпни: да ладно, мы в курсе, что вы за диссидентом охотились, прямо как западники ранее. Византия во всей красе.

Стратегия «одних окопов», по всей видимости, уже либо не работает совсем, либо на последнем издыхании. Минск зарывается в противостояние так глубоко, что уже не видно и головы. Кремль, судя по всему, на такую глубину из-за очень сомнительного союзничества совсем не стремится.

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