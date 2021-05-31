Появился еще один факт, который доказывает происхождение COVID-19 в китайской лаборатории 3 31.05.2021, 11:32

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Власти Китая скрывали в течение месяца информацию, что коронавирус заразен для людей.

Жена одного из вирусологов уханьской лаборатории умерла от коронавируса в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Daily caller со ссылкой на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера, занимавшегося расследованием происхождения COVID-19, спровоцировавшего пандемию по всему миру.

«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», — отметил он.

О смерти жены сотрудника лаборатории Ашеру сообщил человек, работавший на тот момент в Уханьском институте вирусологии.

По его словам, власти Китая скрывали в течение месяца информацию, что коронавирус заразен для людей.

Это способствовало вспышке эпидемии, отмечает чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о тяжелом заболевании троих китайских исследователей из Института вирусологии в Ухане незадолго до пандемии. Ученые обращались в больницу еще в ноябре 2019 года.

При этом у них были схожие симптомы, а сами они были членами одной команды, занимающейся коронавирусами.

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